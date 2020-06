Eleganza e Sport, le nuove BMW Serie 5 e Serie 6 GT

Con almeno un paio di plus importanti: un sostanziale upgrade estetico, che sta moderatamente cambiando volto alle BMW, e il prosieguo del programma di elettrificazione, che porterà sui tre modelli motorizzazioni mild hybrid e plug-in. Ma partiamo proprio dal look, perché le nuove BMW Serie 5 Berlina e Touring mostrano un frontale di nuovo disegno, con la classica griglia a rene che cresce in larghezza e altezza e assume un volto più imponente, anche per il contrasto con il profilo sottile dei fari. Spicca la possibilità di scegliere tra un disegno delle luci diurne a U o a L, mentre optional sono i super efficienti Laserlight.

La BMW Serie 6 GT evidenzia invece lʼesclusività della sua carrozzeria berlina/coupé, con le 4 portiere e il grande portellone. Si distingue per il sottile finestrino laterale, i vetri senza cornice delle porte e la linea del tetto che scende fluida verso la coda come nelle Granturismo. Lo spoiler posteriore attivo fuoriesce automaticamente quando lʼauto raggiunge i 120 km orari.

Lʼabitacolo delle tre vetture esprime spaziosità, comfort e aggiunge funzionalità sempre più moderne e hi-tech. Il Control Display centrale può essere da 10,5 o da 12,3 pollici e il sistema operativo BMW implementa i servizi di assistenza personale al guidatore, dallo Sterzo Attivo al Controllo di corsia fino alla navigazione attiva (che tiene conto dei flussi di traffico in tempo reale). Il Parking Assistant è stato ampliato con la funzione di retromarcia assistita, che è in grado di memorizzare le manovre fatte in avanti per poi effettuare la retromarcia in automatico, fino a 50 metri.

La gamma motori dà ormai per scontate le soluzioni Mild Hybrid. Sulla Serie 5 che arriverà a luglio ci saranno la versione 4 cilindri 530e e la prestante 6 cilindri 545e xDrive. In entrambe il motore termico a benzina è sempre coadiuvato dal generatore di avviamento a 48 volt. La BMW 530e sviluppa 292 CV di potenza complessiva, la 545e addirittura 394 CV, ma i consumi attorno ai 2,5 litri per 100 km e le emissioni di CO2 sui 50 g/km sono un gran bellʼindice di efficienza. Più avanti arriveranno altre motorizzazioni e anche le ibride ricaricabili. Invece sulla BMW Serie 6 GT la gamma motori comprenderà due benzina e tre diesel, con potenze comprese tra 190 e 340 CV e sempre lʼopzione mild hybrid con generatore a 48 Volt.