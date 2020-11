BMW rinnova lʼentry level G 310 R

Una moto per giovani centauri ma non soltanto, viste le proporzioni generose e la guidabilità “piena” che la moto esprime. In città è veloce e agile, ma anche su strade extra urbane sa muoversi in scioltezza, anzi dimostrandosi dinamica, affidabile e potente. Il motore della nuova BMW G 310 R è sempre il monocilindrico 4 valvole con doppio albero a camme in testa da 313 cc, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Sviluppa 34 CV di potenza e una coppia massima di 28 Nm a 7.500 giri al minuto, avvalendosi ora dell’acceleratore elettronico che offre una risposta più pronta e sensibile.

Se tecnicamente lʼacceleratore elettronico e la frizione anti-saltellamento sono i plus della nuova G 310 R, esteticamente si nota lʼefficienza del nuovo faro full Led, cui si aggiungono anche le frecce a Led, per una maggiore visibilità nel traffico. Inoltre sia la leva della frizione che la leva del freno anteriore sono ora regolabili in quattro posizioni. Tre le livree in cui la moto si propone sul mercato italiano: nero/bianco, bianco/blu e la livrea sport di BMW Motorrad. I prezzi della nuova G 310 R partono da 5.700 euro.