BMW Motorrad svela le nuove BMW F 750 GS e F 850 GS

Nuova linfa nella gamma delle BMW Serie F , le moto più popolari della Casa di Monaco. Da 40 anni, poi, la sigla GS indica le qualità da grandi tourer delle medie BMW Motorrad, ora dotate di serie con lʼ ABS Pro e il Dynamic Traction Control (DTC), per una sicurezza ancora maggiore in accelerazione e in frenata.

Le tre moto si distinguono per il look caratterizzato, ma sono accomunate da molti fattori, non solo tecnici ma estetici, come le frecce a LED di serie e la ricarica USB sul cruscotto. Pur facilmente gestibili e stradali, la BMW F 750 GS mostra una vocazione per il turismo enduro, mentre le F 850 GS e GS Adventure seguono un’inclinazione più offroad. La nuova F 750 GS è disponibile nelle colorazioni Light White, Style Sport o “40 Years GS Edition”, la F 850 GS nellʼesclusivo rosso Racing Red e la F 850 GS Adventure in grigio Ice Grey. Queste ultime due sono anche proposte nelle due varianti stile Rallye e “40 Years GS Edition”.

Il motore dei tre modelli è il potente bicilindrico di 853 cc a 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido, iniezione elettronica di carburante e cambio a 6 marce. Si tratta di un motore progettato per soddisfare lo standard di emissione Euro 5 e, grazie ai suoi due contralberi di equilibratura, gratifica il motociclista con unʼerogazione fluida e una spinta forte già ai bassi regimi. La potenza è pari a 77 CV per la F 750 GS e a 95 CV per le due 850, capaci anche di una notevole coppia massima di 92 Nm a 6.250 giri al minuto. Le nuove BMW Serie F arriveranno a inizio autunno, prezzi ancora da definire.