Il noto BMW Paralever è stato realizzato in una nuova variante a due bracci, in cui il forcellone è in acciaio al cromo-molibdeno e il puntone Paralever è in alluminio. La cinematica è stata progettata in modo da bilanciare completamente la coppia motrice, mentre i due supporti dell'assale posteriore in alluminio fresato dimostrano l'attenzione rivolta alla qualità costruttiva. L'albero di trasmissione a vista, concettualmente adottato dalla R18 è stato accorciato per essere integrato nell'architettura roadster. Come elementi delle sospensioni, i componenti Öhlins Blackline completamente regolabili lavorano all'anteriore e al posteriore, invece l'impianto frenante è composto da pinze dei freni ISR hanno sei pistoni all'anteriore e quattro pistoni per pinza al posteriore. Infine, l'impianto di scarico 2 in 2 arricchisce il distintivo carattere sonoro della R20 e completa l'originalità del design.