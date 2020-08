BMW R 18, custom in stile americano ma con prestazioni tedesche

Per la Casa bavarese la BMW R 18 rappresenta una sfida e una scommessa, e non solo per la grande cubatura del motore boxer bicilindrico da 1.800 cc, ma anche per design e posizionamento di mercato. Con una sella alta da terra appena 690 mm e un robusto telaio in acciaio con struttura a doppia culla, la R 18 consente di disegnare la forcella anteriore in modo da favorire lʼaccentramento delle pedane poggiapiedi, così da regalare al motociclista una postura di guida rilassata, da vera maxi custom americana.

E poi cʼè lui, il Big Boxer, il motore che con soli due cilindri esaspera la cilindrata e anche le prestazioni. La potenza di 91 CV è tutto sommato normale, ma la coppia di 158 Nm è la più elevata di sempre fra le moto di questa categoria, con un picco raggiunto a 3.000 giri al minuto ma già 150 Nm sono disponibili costantemente fra i 2.000 e 4.000 giri. La BMW R 18 offre tre modalità di guida ‒ Rain, Roll e Rock ‒ più il controllo di stabilità ASC e il recupero della coppia in frenata MSR. La retromarcia assistita è lʼoptional da non perdere, per una moto è in effetti una gran bella novità.

In Italia la BMW R 18 è proposta nellʼesclusiva versione First Edition, con cromature speciali. La dotazione di serie include i freni a disco anteriori e posteriori, con ruote a raggi, e la tecnologia dʼilluminazione a LED. Il prezzo è di 22.990 euro e inclusi sono il primo tagliando, 4 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.