BMW R 1300 GS, spuntano i dati tecnici e i prezzi

Da dove arrivano le notizie Stampa tedesca specializzata, nel nome della testata motorradonline.de, sito ufficiale BMW Motorrad USA e motorizzazione svizzera: tre voci autorevoli hanno definito un po’ di più quella che sarà la nuova BMW R 1300 GS, attraverso scheda tecnica e quota di commercializzazione in Europa. In definitiva, il modello in questione è apparso improvvisamente nel calcolatore di finanziamento on-line di BMW Motorrad USA, secondo il quale la R 1300 GS avrà un listino di partenza pari a 19.590 dollari (circa 17.892 euro). Si tratta di una moto completamente nuova, equipaggiata con un inedito motore boxer da 1300 cm³ con raffreddamento a liquido e lubrificazione a carter semisecco e con una potenza massima di 145 CV a 7.750 giri/min. e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri/min.

Dettagli tecnici e prestazioni La nuova BMW R 1300 GS sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e scaricherà tutta la potenza su una coppia di pneumatici che resteranno invariati nelle loro misure rispetto al modello attuale (120/70-19” per la gomma anteriore e 170/60-17” per la posteriore). L’interasse di 1518 mm è 4 mm più lungo di quello della R 1250 GS, mentre sarà rivisto il telaio e il forcellone, inoltre ci sono voci che hanno raccontato della presenza di nuove sospensioni chiamate SAF Next che prenderebbero il posto del Dynamics ESA, con molle commutabili aggiuntive che permettono di variare la rigidità della molla stessa, modificando anche l’altezza della sella. Per quanto riguarda la tecnologia, si vocifera che la R 1300 GS sarà dotata di un cruise control adattivo che può arrivare ad intervenire sui freni ma anche di un dispositivo che segnala la presenza di veicoli nell’angolo cieco dei retrovisori.

