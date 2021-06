BMW Motorrad R 18 e R 18 Classic, nuove chance di stile

Al Motor Bike Expo , in corso questo fine settimana a Verona, BMW Motorrad espone le nuove R 18 e R 18 Classic con lʼinedito Design Package AERO . Si tratta di due grandi cruiser nate per dare libero sfogo alla voglia di personalizzazione. Sia dei progettisti della Casa di Monaco che dei singoli clienti, perché le due maxi custom si prestano allo scopo perfettamente.

Ecco allora le nuove opzioni disponibili per entrambe, a cominciare dal colore “Galaxy Dust metallic”, una finitura cangiante che brilla attraverso una sfumatura che va dal viola al blu turchese, a seconda della luce del sole. Per le nuove BMW R 18 e R 18 Classic il “Design Package AERO” Option 719 comprende, fra lʼaltro, i coperchi delle teste dei cilindri a sinistra e a destra in alluminio satinato. Le prese dʼaria sono lavorate secondo gli streamliner degli anni 1920 e 1930, con un distintivo in rame, cromato e parzialmente rifinito in bianco, tipico di quegli anni.

Le due appariscenti tedescone montano il motore bicilindrico di enorme cilindrata ‒ 1.802 cc da 91 CV ‒ cosiddetto “Big Boxer”, capace però di esprimere una coppia straordinaria di 158 Nm a soli 3.000 giri. A dispetto della mole (peso non indifferente di 345 kg), riesce facile nelle accelerazioni, in ripresa e nellʼandatura medio-veloce che fa godere appieno il viaggio su due ruote. Tre le modalità di guida ‒ Rain, Roll e Rock ‒ e il controllo di stabilità ASC di serie, insieme al sistema di recupero della coppia in frenata MSR. Optional di pregio è la retromarcia assistita. La dotazione standard include i doppi freni a disco anteriori e il disco singolo posteriore.

Prezzi in sintonia con lʼesclusività delle moto, si parte da 22 mila euro per la BMW R18 e da 25 mila per la R18 Classic. Arriveranno a settembre, quando la First Edition (13 mila unità vendute) smetterà il 31 luglio di essere prodotta.

