BMW R 18, la cruiser stile retrò con qualità bavarese

Il ritorno di BMW Motorrad nel segmento delle cruiser avviene con una moto “importante”, la R 18 . La vediamo in queste immagini nella versione di lancio italiana, la First Edition , super accessoriata. Una moto importante per mole e cubatura del motore (1.802 cc) , per impronta su strada e per lo stile totalmente differente dal solito della Casa bavarese.

La ragione è semplice: BMW sta crescendo anche fra le due ruote, da anni ormai è il primo costruttore di motociclette europeo e adesso va a caccia di nuovi target di mercato. Le custom e le cruiser piacciono molto oltre Atlantico ed è lì che sta guardando. Il telaio della R 18 è realizzato in acciaio con struttura a doppia culla e ciò ha permesso di disegnare la forcella anteriore per consentire il posizionamento centrale delle pedane poggiapiedi, facendo assumere a chi guida una postura comoda e rilassata. L’escursione della sospensione anteriore è di 120 generosi millimetri, mentre quella posteriore di 90 millimetri.

Il motore boxer a due cilindri della BMW R 18 sviluppa 91 CV e soprattutto una coppia straripante. Non è un caso che sia definito “Big Boxer”, perché il picco di 158 Nm è raggiunto a soli 3.000 giri (150 Nm già a 2.000), e questo permette alla grande cruiser tedesca di non soffrire nessun tipo di terreno. In più offre tre modalità di guida ‒ Rain, Roll e Rock ‒ e il controllo di stabilità ASC, più il sistema di recupero della coppia in frenata MSR. Optional di pregio è la retromarcia assistita. La dotazione standard include i doppi freni a disco anteriori e il disco singolo posteriore.

La “First Edition” si caratterizza per le finiture nere con verniciatura e filetti bianchi, per le superfici cromate e il logo sulla sella. Sulle coperture laterali spicca inoltre la targhetta cromata con la scritta “First Edition”. Il prezzo della BMW R 18 First Edition è di 22.290 euro. Infine è disponibile il programma di personalizzazione della moto, che si avvale della competenza e dellʼestro dellʼamericana Roland Sands Design.

Nello speciale motori anche la BMW Motorrad R 18