BMW Motorrad lancia la nuova gamma R nineT 2021

Design classico e tecnologia avanzata, look purista ma carattere iconoclasta, anticonformista. È un trionfo di ossimori la BMW R nineT , una moto che esordì nel 2013 e che ha lasciato il segno per le tante opzioni che offriva ai centauri appassionati: roadster, scrambler, enduro. Sono infatti tante le anime della gamma R nineT, che BMW Motorrad rinnova per il 2021 .

Le migliorie prima di tutto: il motore Euro 5, maggiori capacità di trazione, un design appena rifinito e sempre molto appariscente. E poi la gamma davvero stupefacente, che conta sui modelli BMW R nineT, R nineT Pure, R nineT Scrambler e R nineT Urban G/S, questʼultima anche in una serie speciale e limitata per i 40 anni della famiglia GS. La dotazione standard comprende il nuovo quadrante circolare con il logo BMW e spie che diventano “invisibili” quando non illuminate. Il faro e le frecce bianche hanno la tecnologia a LED, cʼè unʼutile presa di ricarica USB e tanti nuovi accessori e colori.

Gli ingegneri tedeschi hanno migliorato lʼerogazione di potenza del bicilindrico boxer, la cui cilindrata di 1.170 cc sviluppa ora 109 CV e 116 Nm di coppia a 6.000 giri, per una dinamica di marcia pronta e corposa ai medi regimi. Modificate sono le teste dei cilindri, i corpi farfallati e i coperchi della testa del cilindro, allʼinterno delle quali cʼè un nuovo sistema di turbolenza che migliora la combustione. Le modalità di guida Rain e Road sono ora di serie, mentre le modalità aggiuntive sono “Dyna” per la R nineT e R nineT Pure e “Dirt” per la R nineT Scrambler e R nineT Urban G/S.

Tra le dotazioni di sicurezza delle nuove BMW R nineT 2021 cʼè lʼABS Pro, che include il Dynamic Brake Control e una nuova sospensione posteriore, più confortevole negli ingressi e uscita curva. Di serie anche il DTC (Dynamic Traction Control), mentre a richiesta è il Cruise Control. La forbice di prezzi della gamma BMW R nineT 2021 va da 14.200 a 17.100 euro, ma per la special Urban G/S 40th anniversario non sono ancora stati definiti.