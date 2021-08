Chi pensa che la sportività abbia le fattezze soltanto di un assetto bassissimo, un abitacolo a due posti e alettoni aerodinamici, non conosce BMW . E i suoi ingegneri, che sanno “vestire” di sportività anche le loro auto più eleganti e modaiole, come una cabriolet della Serie 4. Perché la BMW M4 Competition M xDrive Cabrio è una sportiva a tutto tondo, bellissima ed emozionale.

Partiamo proprio dal design, emotivamente coinvolgente per la sua lunga silhouette slanciata e il nuovo, elegante Soft top, più leggero del 40% rispetto al modello precedente e ciò ha consentito di aumentare la capacità del bagagliaio di ben 80 litri! Può essere aperto o chiuso elettricamente in 18 secondi, anche in movimento. Il look muscolare della super cabrio bavarese si coglie poi nella grande griglia BMW con lo specifico design M, le grandi prese d'aria per il raffreddamento del motore e dei freni, i passaruota fortemente svasati e le due coppie di terminali di scarico.

E poi cʼè il motore, il possente 6 cilindri in linea biturbo (M TwinPower Turbo) che sviluppa 510 CV, vale a dire 60 CV più di prima, per una coppia massima di 650 Nm che permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Stride al pensiero che stiamo parlando di una decappottabile, ma tantʼè in casa BMW… che alla sua super cabrio non fa mancare la trazione integrale xDrive con il differenziale attivo M, per una miscela irresistibile di piacere di guida e prestazioni. Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic è di serie, come i paddle al volante.

Tra le dotazioni della BMW M4 Competition M xDrive Cabrio ci sono il controllo dinamico della stabilità (DSC e inclusa è la modalità M Dynamic), il sistema M Traction Control con 10 livelli di regolazione dello slittamento delle ruote, il Driving Assistant Professional che include lo Steering and Lane Control Assistant. Lʼabitacolo sportivo prevede sedili M Sport di nuova concezione e finiture in pelle Merino estesa di serie, ma anche il comfort del climatizzazione a tre zone e del BMW Live Cockpit Professional per lʼinfotainment di bordo. In produzione da luglio scorso, sarà presto in distruzione al prezzo di 113.000 euro.