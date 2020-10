BMW M 1000 RR, sportività oltre il limite

Non è soltanto una superbike potente e veloce per uso stradale, perché viste le sospensioni e lʼaerodinamica progettate per le massime prestazioni, la M 1000 R dà il meglio di sé in pista e la partecipazione al Mondiale Superbike le spetta di diritto. Il 4 cilindri deriva da quello della BMW S 1000 RR, rivisto in unʼottica racing. Significa più potenza di picco ‒ 212 CV a 14.500 giri/minuto ‒ e coppia massima di 113 Nm a un regime più ampio ed elastico, fino a 11.000 giri. Merito della tecnologia BMW ShiftCam che varia la fasatura e l’alzata delle valvole, mentre il cambio “Shift Assistant Pro” consente di cambiare marcia sia in salita che in scalata senza frizione.

Il peso della superbike tedesca è contenuto a soli 192 kg, anche per le specifiche appendici alari M in carbonio, che massimizzano la forza deportante aerodinamica e spuntano accelerazioni da brivido. In carbonio sono anche le ruote, mentre i freni sono BMW M, gli stessi usate sulle vetture BMW M. Non manca il Launch Control per partenze perfette in stile gara e lʼHill Start Control Pro per una comoda partenza sulle salite. Cinque le modalità di guida e ultima generazione del Dynamic Traction Control (DTC) per questa moto, di cui ancora non si sa lʼarrivo nelle concessionarie.

