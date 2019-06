BMW S 1000 RR, la strada le sta stretta

Il motore di cilindrata 1.000 aumenta la potenza di 6 kW, pari a 8 cavalli, portandola a 207 CV complessivi. Potenza poderosa, come anche la coppia massima di 113 Nm, che fanno della moto una vera superbike da godere appieno in pista, come fa Tom Sykes in sella alla S 1000 RR nel Mondiale SBK. La dinamicità beneficia inoltre dei 4 chili in meno di peso del motore e degli 11 chili complessivi persi dalla moto, così da scendere sotto i due quintali (197 kg). Il 4 cilindri della nuova S 1000 RR dispone inoltre della tecnologia BMW ShiftCam, che varia il tempo e l’apertura delle valvole in aspirazione, per una maggior efficienza della combustione e dellʼerogazione di potenza.