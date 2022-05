BMW lancia la Nuova Serie 7 e sprizza energia con la i7

Un cenno partendo dagli interni, anche se già le dimensioni della Nuova Serie 7 sono importanti, basti pensare che la berlina sarà proposta soltanto in

versione passo lungo

Theatre Screen

Amazon Fire TV integrato

. Lʼabitacolo dicevamo, che porta in scena (è il caso di dire) il, un maxischermo conche scende dal tetto e allieta per lʼintrattenimento i passeggeri posteriori, seduti in poltrone Executive Lounge. BMW vuole farne la più lussuosa e confortevole delle auto di rappresentanza, accorciando il gap con le regali Rolls-Royce , che pure sono prodotti di casa a Monaco di Baviera, ormai da anni.

Continuando a scrutare dentro lʼabitacolo, ecco per il guidatore il

display curvo dellʼiDrive

parcheggio tutto automatizzato

che copre lʼintera plancia, per una guida super confortevole e che per giunta si avvale di ausili di sicurezza ormai di Livello 3 (peraltro non ancora omologati per la circolazione). Ilconsente al guidatore di scendere dallʼauto e questa va a cercarsi posto in un garage, in tutta sicurezza. Cosa non facile visti i 5 metri e passa della berlinona tedesca…

La prima Nuova Serie 7 che arriverà sul mercato è come detto la

i7 xDrive 60, forte di 544 CV e 745 Nm di coppia massima

in 34 minuti, con colonnine rapide da 195 kW, raggiunge lʼ80% di carica

I prezzi della BMW i7 xDrive 60 partono da 146.000 euro

. Ha una batteria agli ioni di litio da 101,7 kWh, che consente unʼautonomia fino a 625 chilometri con una sola ricarica e. Fenomenale per unʼauto elettrica è la velocità massima di 240 km/h, per uno 0-100 in 4,7 secondi!

Nel corso del 2023 arriveranno le altre versioni della Serie 7:

benzina e diesel mild hybrid con motori a 6 cilindri

, le versioni sportive M e le ibride plug-in, ma anche unʼaltra, più potente i7 elettrica. Lʼinteressante diesel 740d xDrive mild hybrid ha un motore 6 cilindri da 300 CV e si fa notare per essere la meno “potente” del lotto.