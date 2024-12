BMW Italia e l’impegno per la responsabilità sociale

La Responsibility Dinner non è stata soltanto un momento per celebrare, ma anche un’occasione per riflettere su un modello di sviluppo sostenibile che BMW Italia ha perseguito con coerenza. Di Silvestre ha ricordato che l’impegno per la sostenibilità non può limitarsi all’ambiente, ma deve comprendere anche gli aspetti sociali ed economici, in un approccio olistico che miri alla creazione di valore per tutti gli attori coinvolti. Questo principio si riflette nella filosofia aziendale di BMW Italia, che da tre anni ha messo al centro del proprio operato il cliente, ponendo grande attenzione alle relazioni umane e al valore dell’esperienza. La "House of BMW", inaugurata nel 2021, è stata il simbolo di questa visione.