BMW e MINI, quante idee per lasciare a casa lʼauto

Pare che per muoversi in città nellʼera post-covid non serva più lʼautomobile . Pare, perché in tanti ancora la usano evitando i mezzi pubblici, ma da più parti arrivano consigli sui vantaggi di muoversi con ebike, bici pieghevoli, e-scooter (monopattini elettrici) e compagnia bella. E i costruttori auto allora? Beh, molti già hanno nei loro portafogli di prodotto biciclette e altre mezzi, come BMW e MINI , che ora ampliano lʼofferta.

Unʼesigenza per ripartire in tutta sicurezza, ma anche unʼoccasione da prendere al volo. Con il “Decreto Rilancio”, infatti, ci sono a disposizione sconti importanti sullʼacquisto di questi mezzi alternativi (fino a 500 euro, a copertura del 60% massimo della spesa). E con i modelli BMW e MINI, poi, si può contare su un oggetto di stile e valore nel tempo, curato nel design e innovativo dal punto di vista tecnologico. Ce nʼè per tutti, a cominciare dalla BMW Cruise Bike, unʼoriginale bici fixie dal telaio sottile e con cambio Shimano Nexus a 7 velocità. Un prodotto che si deve a Designworks, lo studio di innovazione del design del BMW Group. Prezzo di 1.140 euro.

Impronta sportiva ha invece la BMW M Bike, nome che dice tutto e che nel look nero opaco con strisce cita i colori M Motorsport. Il gruppo Shimano SLX/XT ha 11 marce, mentre forcella, distanziali e reggisella sono realizzati in fibra di carbonio. Costa 1.555 euro. Stessa carica di adrenalina che ha lʼesclusiva 3T FOR BMW, una bici urban gravel con telaio in carbonio, nata dalla collaborazione con l’azienda italiana 3T e sviluppata sulla base del modello Exploro. Prezzo di 5.499 euro.

Se si preferisce la bici elettrica, ecco la BMW Active Hybrid E-Bike, che assicura tanti chilometri con una singola carica, grazie al motore Brose Drive S Alu e alla batteria agli ioni di litio da 600 Wh. Costa 3.625 euro. Più modaiola è la Urban Active Bike (e costa meno: 2.590 euro), che svela un telaio dal design sottile e la batteria appena visibile. La flessibilità è il punto forte della BMW Folding Bike, pieghevole e trasportabile con estrema facilità. Costa 775 euro. Stessa concezione per la MINI Folding Bike, ancora più “stilosa” con le ruote da 20 pollici, il telaio in alluminio leggero, la catena rivestita in teflon per proteggerla dalla ruggine e la sella imbottita in pelle. Il tutto racchiuso in meno di 11 chili di peso. Prezzo di 655 euro.

Monopattini elettrici. Il BMW E-Scooter nasce dalla collaborazione con Micro Mobility Systems. Pesa 9 kg e il motore da 150 watt e la batteria agli ioni di litio garantiscono 12 km di autonomia, alla velocità massima di 20 km/h. Ha due sistemi di frenata separati, più le luci anteriori e posteriori integrate per la massima sicurezza su strada. Può essere ripiegato molto facilmente e la batteria si ricarica completamente in sole due ore. Costa 825 euro. Tutte le info sui siti shop.bmw.it e shop.mini.it.