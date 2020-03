3T FOR BMW, eccellenza italiana per le bici tedesche

La collezione BMW Lifestyle si arricchisce delle belle e raffinate biciclette della bergamasca 3T . Lʼazienda orobica si è fatta notare per le moderne gravel bike , una nuova tipologia di biciclette che si è sviluppata in America pochi anni fa. Le biciclette 3T FOR BMW nascono sulla base della Exploro , modello di punta della 3T.

Ma che cosa sono le “gravel bike”? Si tratta di biciclette dal design caratterizzato, una via di mezzo tra una mountain bike e una bici da corsa. Per molti è lʼevoluzione dei modelli da ciclocross e in effetti il loro terreno di caccia sono le strade bianche e gli sterrati piuttosto che i pendii e i saliscendi di montagna. Gravel deriva dallʼinglese e sta per “ghiaia”, “terriccio”, fondi piani ma ben più accidentati del manto asfaltato, e in grado di regalare agli appassionati dei pedali il piacere dellʼavventura.

I modelli 3T FOR BMW sono unʼedizione speciale della all-road Exploro dellʼazienda orobica, che nel comparto vanta una certa leadership tecnica. Il look minimalista della bici, le linee affilate rappresentano un vero capolavoro di design e si sposano a due must delle gravel bike: le ruote da 28 pollici e i freni a disco. Lʼeccellenza tecnica si rivela nel telaio aerodinamico in carbonio, nelle pedivelle aerodinamiche in carbonio (le più leggere al mondo) e nellʼesclusiva pelle Brooks che riveste la sella e il nastro del manubrio.

I cerchi in lega Fulcrum e gli pneumatici Schwalbe One Speed, particolarmente resistenti, garantiscono la tenuta più sicura alle alte velocità e su qualsiasi terreno. Lʼinnovativo gruppo Shimano GRX studiato per bici gravel porta la massima qualità fino al minimo dettaglio. In vendita presso i rivenditori BMW e gli Experience Center 3T, le bici sono disponibili nelle due varianti di colore Grigio e Grigio/Blu e in 4 taglie (dalla S alla XL). I prezzi consigliati sono di 5.499 euro.