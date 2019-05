Guida eDrive 24 maggio 2019 07:40 BMW da lʼokay ai modelli elettrici iX3, i4, iNext Ultimi test nel Centro svedese di Arjeplog

Lʼelettrico stuzzica BMW, che si appresta a lanciare una robusta offensiva di prodotto su questi veicoli. Nel 2020 toccherà al Suv iX3 e nel 2021 alla BMW i4 e allʼevoluzione del prototipo iNext. Modelli già in via di definizione, sui quali però il costruttore bavarese sta conducendo gli ultimi test su sospensioni e motori nel gelo artico di Arjeplog, in Svezia.

Lʼelettrico BMW con i modelli iX3, i4, iNext Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il freddo è da sempre il punto vulnerabile della trazione elettrica, perché sono le sollecitazioni del gelo e delle basse temperature a inibire lʼefficienza dei motori elettrici e delle batterie. Non sorprende allora che i produttori vadano nel Test Center svedese per provare lʼaffidabilità dei loro sistemi. La tecnologia BMW eDrive ha però fatto passi da gigante e presto i tre modelli entreranno in produzione. Affiancheranno modelli già noti come i3 (diffuso soprattutto nel car sharing) e la bellissima gamma sportiva delle BMW i8.

Il Suv iX3 sviluppa la potenza di 150 kW (oltre 200 CV) e offre unʼautonomia di circa 400 chilometri a batterie piene. Queste possono essere ricaricate anche con le normali stazioni di carica DC, così da ottimizzare la fruibilità del veicolo sia nel day-to-day che nelle lunghe percorrenze. Nel 2021 toccherà alla BMW i4 e alla iNext, prodotte una nello stabilimento di Monaco di Baviera e lʼaltra poco distante, a Dingolfing. La prima è lʼevoluzione elettrica della Serie 4 coupé a 4 porte, la seconda è una vettura inedita con forme da crossover. La loro autonomia di marcia crescerà fino a 600 chilometri.