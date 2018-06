BMW Serie 8 Coupé e nuove i8 Coupé e Roadster

Attorno al numero 8 BMW sta creando la sua nuova linea sportiva top gamma. Tre modelli a due porte di sicuro fascino (ma in cantiere cʼè anche la Grand Coupé 4 porte), a partire dal primo che vediamo in queste immagini: la Serie 8 Coupé , un modello assolutamente inedito che sarà commercializzato in Italia a partire dal primo luglio.

A fargli compagnia le nuove i8 Coupé e i8 Roadster , già alla seconda generazione, splendide soluzioni a trazione elettrica della Casa bavarese. La BMW Serie 8 Coupé svela il nuovo linguaggio stilistico della marca di Monaco , e che per dinamicità si sposa alle eccezionali prestazioni delle due motorizzazioni scelte: il V8 biturbo benzina da 530 CV della M850i xDrive e alla non meno esuberante 6 cilindri turbodiesel da 320 CV della 840d xDrive . Le sospensioni di nuova taratura promettono una dinamica di guida e unʼagilità entusiasmanti. BMW ha curato nei minimi dettagli lʼaerodinamica e il peso, con il sottoscocca quasi completamente sigillato, il controllo attivo del deflettore Air Curtains e gli Air Breathers laterali che riducono la resistenza aerodinamica.

Design mozzafiato anche per la nuova generazione di modelli i8 Coupé e i8 Roadster, le biposto elettriche di casa BMW. Sportivissime nella silhouette e nellʼassetto, con splendide portiere che si aprono verso lʼalto e la leggerezza della fibra di carbonio che favorisce prestazioni da supercar alle due vetture elettriche. La i8 Roadster aggiunge il tetto soft-top ad apertura elettrica. Il sistema propulsivo ibrido BMW eDrive consta di un motore 3 cilindri benzina da 230 CV, che lavora in sinergia col motore elettrico da 143 CV. In modalità 100% elettrica le nuove i8 raggiungono i 120 orari di velocità, mentre i consumi medi di benzina si attestano sui due litri per 100 km. Prezzi a partire da 148 mila euro per la coupé, la roadster ne costa 15 mila in più.