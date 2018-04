La silhouette da brividi della BMW M8 Gran Coupé

Lettere che servono per spiegare. Come la M in casa BMW, che da sempre incarna la sportività al massimo livello del costruttore premium bavarese. Ma nel caso della BMW M8 Gran Coupé Concept, la M significa ancora qualcosa in più. Sta per “more”, per dirla in inglese, e interpreta il simbolo dellʼeleganza sportiva più esclusiva al mondo.