BMW Concept CE 02, il nuovo capitolo di scooter a zero emissioni

Lo vediamo sui nuovi scooter elettrici, come ilche ha il compito di rendere più accessibile la gamma di scooter a emissioni zero del brand, dietro il più grande BMW CE 04 già a listino. Rispetto a questo, il prototipo CE 02 potrà però essere guidato dai 16 anni dʼetà.

Le

proporzioni tutte nuove

design diverso

ruote di grandi dimensioni

, la sella ampia che consente al guidatore di assumere posizioni differenti e le forme innovative per come siamo abituati a vedere gli scooter danno lʼidea del grado dʼinnovazione che dietro a questo modello. Per BMW Motorrad la guida di una moto, una fun bike o uno scooter a batteria è unʼesperienza tutta nuova, che richiede undal solito per conquistare una clientela incuriosita dallʼinnovazione e dalle tecnologie di consumo. Lesono indice di robustezza e anche divertimento, e sono progettate come ruote a disco, enfatizzando le proporzioni del veicolo.

BMW Concept CE 02 è un mezzo pulito e leggero

unʼautonomia di marcia di 90 chilometri con una singola ricarica

9.550 euro dellʼattuale BMW CE 04

, dal peso di circa 120 kg, ideale per lʼimpiego urbano. Con i suoi 11 kW di potenza (circa 15 CV) è scattante e rapido, raggiunge persino la velocità di 90 km/h, quindi ben oltre i limiti delle nostre città, e soprattutto promette. Il prototipo mostra poi un elegante faro anteriore quadrato color nero, con 4 elementi a Led, mentre dietro ci sono due piccole foglie a Led fissate a sinistra e a destra della sella posteriore. Il timing di arrivo sul mercato non è ancora stato definito, come i prezzi, che di certo saranno inferiori ai(con incentivi in Italia).