BMW apre la primavera con la nuova Serie 3

Evolvere senza scuotere le basi di un successo ultra-decennale. La BMW Serie 3 è in produzione da 40 anni (15 milioni di pezzi venduti nel mondo!) e adesso si rinnova con la generazione numero 7 , in cui lʼimpronta stilistica resta intatta ma tutto il resto cambia. Con sapienza tipicamente teutonica.

La berlina dʼaccesso alla gamma BMW è prima di tutto più grande, 85 mm in più in lunghezza , che significa andare oltre i 4,7 metri, e per essere la berlina piccola del brand è tanta roba. Anche perché si ampliano le carreggiate ed è quindi più stabile su strada alle alte velocità e al tempo stesso più spaziosa dentro, ma è anche più leggera di 55 kg e con un baricentro basso che ne esalta il piacere di guida . Lʼaspetto estetico che più evolve concerne la fiancata, resa più dinamica dalle due linee sul pannello laterale, mentre da record è il Cx aerodinamico di 0,23 .

La nuova Serie 3 ha di serie i fari Full LED e a richiesta ci sono pure i Laserlight BMW, con un raggio di visibilità che arriva fino a 530 metri. Tutto ridisegnato è lʼabitacolo, con cruscotto e plancia più funzionali. Il pulsante Start/Stop per l’accensione è ora posizionato nel pannello di controllo di nuova concezione, collocato nel mezzo della consolle centrale. La leva del cambio è accanto all’iDrive Controller e ai tasti per attivare il Driving Experience Control. Il lancio in Italia è previsto a marzo, 5 le motorizzazioni ‒ due benzina e tre diesel ‒ per potenze che vanno da 150 a 265 CV. Prezzi a partire da 40.500 euro fino ai 59 mila della BMW 330i M Sport.