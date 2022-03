BMW 420d Gran Coupé M Sport, il fisico perfetto delle tedesche

Sono davvero tanti gli elogi da fare alla Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé , la 4 porte sportiva con 5 comodi posti interni che, alla seconda generazione, cresce in tutti i fondamentali rispetto al modello precedente. Tgcom24 lʼha provata a Milano nella versione 420d diesel mild hybrid a 48 Volt e in allestimento M Sport , valore aggiunto importante per unʼauto di questa categoria.

Nessun difetto? Certo che no, solo che fanno parte del tipo di auto. Ad esempio

il bagagliaio è capiente ma poco modulare

Lʼingresso in auto poi è tipico di una coupé

M440i da 374 CV

; il lunotto estesissimo in profondità non ha il tergicristallo e più che la pioggia, ormai assente a Milano, si paga la polvere che obbliga a operazioni di pulizia manuali, oltre a dare qualche problemuccio di visibilità posteriore. Le telecamere plurime vengono però in aiuto., basso e faticoso entrarvi (lʼaltezza è poco più di 1,4 metri), ma una volta dentro si apre veramente lʼuniverso dinamico di BMW, sebbene non sia questa la motorizzazione più sportiva (cʼè anche una). Occorre però prendere confidenza con lo sterzo, molto rigido, talvolta allenante sui nostri avambracci.

La nostra versione eroga “appena” 190 CV

ma ben 400 Nm di coppia

da 0 a 100 km/h servono 7,3 secondi

la nuova Serie 4 Gran Coupé è lunga 4,78 metri

coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26

a soli 1.750 giri: il già reattivo turbodiesel sfrutta pure la spinta elettrica dellʼunità a 48 Volt integrata nel cambio automatico e così. Considerata la mole della berlina/coupé tedesca è un dato dʼeccellenza e la scommessa di bruciare i semafori al giallo prima che diventi rosso è quasi sempre vinta. Mole dicevamo,, quasi 15 cm più della prima generazione, per un passo di 2,856 metri che aumenta di quasi 5 cm, ma pure le carreggiate sono più ampie di 5 cm. La personalità è quindi maggiore, siamo ormai ai livelli di unʼammiraglia, però con la silhouette dinamica della carrozzeria Gran Coupé e con un, ridotto di 0,02 rispetto al modello precedente.

La seduta di guida è comoda, gli inserti in pelle chiara sono elegantissimi e forniti di tutti i tipi di regolazione.

I sedili sportivi e il volante sportivo in pelle sono di serie

Il bagagliaio ha una capacità di 470 litri

ben 39 più di prima

. Il passeggero accanto può persino sdraiarsi come su una poltrona lounge e dietro si viaggia bene, ci sono 5 sedili full-size e lʼinsonorizzazione è ottima. Chi non vuole arrendersi ai soliti Suv, avrà in questa granturismo BMW unʼottima alternativa per vacanze e trasferimenti lunghi., e se proprio non vi piace la poca modularità, lʼalternativa in casa BMW ci sono: le Station Wagon della Serie 3 e 5!

Un elogio sincero merita lʼhead-up display a realtà aumentata

navigatore basato su cloud

Harman Kardon

, che davvero ci mostra qualche metro davanti al parabrezza le informazioni di guida più importanti, inclusi i segnali stradali che verranno in seguito al tratto che stiamo percorrendo. Il, quindi aggiornato in tempo reale con le info sul traffico, ci visualizza la mappa in tre distinte aree visive: dietro il volante, a centro plancia e sullʼhead-up display. Altro merito va al sistema audio intelligente (unSurround Sound System), che quando sente i passeggeri conversare fra loro abbassa da sé il volume, fino ad azzerarlo se i toni salgono.

Provata in più contesti, dal veloce in autostrada alla città, la BMW 420d Gran Coupé si rivela una macchina perfetta per tutto. Le

sospensioni adattive M

ammortizzatori a controllo elettronico lift-related

regolano costantemente lʼintervento, assicurando stabilità e tenuta impeccabili. Combinano le caratteristiche delle sospensioni M Sport con gli, fornendo uno smorzamento extra per reagire alle piccole imperfezioni del manto stradale e limitare i movimenti del corpo quando si guida su dossi. Ciò che genera (e si percepisce chiaro a bordo) livelli di comfort altissimi.

Prezzi: i 62.000 euro della BMW 420d Gran Coupé M Sport

sembrano ben spesi alla luce della qualità dellʼauto, e con 2.000 euro in più si può anche optare per la trazione 4x4, dotazione francamente non essenziale al tipo di vettura. Quanto al resto della gamma della nuova Serie 4 Gran Coupé, il listino parte da 53.000 euro.