BMW 3.0 CSL, la ciliegina speciale dei 50 anni di BMW M

Una BMW da corsa ha sempre tenuto la barra dritta su queste tre coordinate e, come la prima BMW 3.0 CSL che vinse il Campionato Europeo Turismo nel 1973, anche la nuova 3.0 CSL segue le stesse impronte. Un capolavoro di ingegneria che celebra degnamente i 50 anni della BMW M e per questo sarà prodotta in soli 50 esemplari!

La nuova BMW 3.0 CSL si avvale di un design unico, con lʼabitacolo a due posti e un look esterno da sportiva di razza a trazione posteriore, per grafiche e per lʼalettone in stile “Batmobile” che ha una precisa funzione aerodinamica. Come già le BMW M degli anni 70, anche questa “special edition” segue la filosofia di portare su strada il know-how della pista, come fecero dal 1975 al 1979 piloti quali Toine Hezemans, Hans-Joachim Stuck, Chris Amon e Niki Lauda, tutti vincitori e per 5 anni di fila del Campionato Europeo Turismo con la storica 3.0 CSL, dopo il primo trionfo nel 1973.

Oggi la nuova BMW 3.0 CSL è un portento di prestazioni. Il 6 cilindri in linea biturbo è il più potente motore al mondo fra quelli omologati per la circolazione stradale. Ha una cilindrata di 3 litri e sviluppa la bellezza di 560 CV, per una coppia massima di 550 Nm gestita dal cambio manuale a 6 rapporti, che esalta il piacere di guida dei piloti veri. Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in appena 3,7 secondi e la velocità di punta sfiora i 310 orari. Il differenziale attivo M nella trasmissione dell’asse posteriore assicura poi il massimo della tenuta di strada.

Leggi Anche I 50 anni di BMW M festeggiati con le speciali M3 e M4 e la M 1000 RR

La questione è che in casa BMW tutto sa di sportività, anche quando si parla della più tradizionale delle Serie 3. Lo scorso primo luglio BMW ha avviato la produzione del restyling del suo modello best-seller, sia berlina che Touring, e oggi sta arrivando nelle concessionarie italiane. Tantissime le varianti, ben 16 motorizzazioni per la berlina tre volumi e 15 sulla wagon, fra benzina, diesel e ibride mild e plug-in. Nelle immagini vediamo la 330i turbo benzina da 245 CV, mentre al top ci sono le versioni M340i da 374 CV e M340d da 340 CV. Tutte hanno di serie il cambio automatico a 8 rapporti e molte sono le versioni dotate di trazione integrale xDrive. La forbice di prezzi della nuova BMW Serie 3 è compresa fra 45.550 e 76.250 euro.