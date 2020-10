BMW 128ti, il potenziale sportivo della leggerezza

BMW lancerà presto la versione più sportiva della Serie 1 a trazione anteriore . È la BMW 128ti , forte di un possente propulsore biturbo benzina da 265 CV e con raffinate sospensioni M Sport, messe a punto appositamente per questo modello e ribassate di 10 millimetri.

La nuova BMW 128ti (sigla che sta per “turismo internazionale”) si colloca in pratica sotto la M135i xDrive, la versione top di gamma della Serie 1 ma con trazione integrale. Qui invece siamo sul fronte della semplice trazione anteriore e perciò della velocità pura e del piacere di guida, anche per il peso di 80 kg circa inferiore alla M135i xDrive. Le sospensioni ribassate si accompagnano fra lʼaltro al differenziale a slittamento limitato Torsen e a molle più rigide degli ammortizzatori. Lo sterzo è studiato su misura e lʼimpianto frenante M Sport (di serie) è potente e pure piacevole da vedere con quelle pinze verniciate di rosso.

Il motore 2.0 BMW TwinPower Turbo è una derivazione diretta della variante M Performance e si abbina alla trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti. Distintive di questa versione 128ti sono poi le finiture delle minigonne laterali, i cerchi in lega bicolore da 18 pollici con razze a Y e il badge “ti” rosso o nero (secondo la tinta di carrozzeria) posto davanti alle ruote posteriori.

Gli accenti rossi sono presenti anche allʼinterno della vettura, dagli schienali dei sedili sportivi “Race Red” alle cuciture a contrasto nei pannelli delle portiere, sul cruscotto e sul volante M Sport. La nuova BMW 128ti arriverà a novembre 2020, i prezzi partono da 42.500 euro.