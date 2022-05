Biden e lʼamico coreano e Volkswagen che gioca a fare il lupo cattivo

Hyundai investirà 5,54 miliardi di dollari per un impianto dedicato alla produzione di batterie e veicoli elettrici in Georgia

Joe Biden

Euisun Chung

resilienti

. Prima tranche di un mega investimento da 10 miliardi di dollari. Lʼannuncio è stato fatto a Seul, dove il Presidente Usaè stato in visita nei giorni scorsi, incontrando anche il presidente del colosso coreano. Operativo da gennaio 2023, lʼimpianto produrrà 300.000 veicoli elettrici lʼanno e, dal 2025, anche tante batterie. Sfregandosi le mani, Biden ha affermato che lʼalleanza tra Usa e Corea del Sud è “fulcro di pace, stabilità e prosperità”, aggiungendo la necessità di creare catene di forniture (supply chain) affidabili e sicure, e ci ha infilato dentro pure “”. Che non guasta mai!

Ufficio stampa

Le stesse ragioni valgono però anche per

Samsung

microchip

lʼaccordo tra Stellantis e Samsung SDI

Star System!

, anchʼessa coreana, solida e ben insediata in Usa. Il campionato in cui gioca Samsung è quello dei(ma in patria fa pure automobili), senza i quali lʼindustria dellʼauto globale ha rivelato tutta la sua fragilità. Samsung aprirà nel 2024 un impianto in Texas di semiconduttori, parte di investimenti in Usa per 17 miliardi di dollari. Inoltre in settimana è stato annunciatoper aprire nel 2025 uno stabilimento di batterie a Kokoma, Indiana, per 33 GWh annui. Investiranno 2,5 miliardi di dollari, creando 1.400 posti di lavoro. E così Stellantis potrà aggiungere alle sue tante stelle le tre coreane (Samsung in coreano significa “tre stelle”).

Chi ha paura del Big Bad Wolf? ‒

automobili del popolo

55 mila sono i lavoratori Volkswagen

Golfsburg

Wolfsburg in tedesco significa “città del lupo” ed è nata per produrre automobili. Qui, in Bassa Sassonia, il regime nazista decise nel 1938 dʼimpiantare la fabbrica di “” (Volkswagen), dando impulso alla città che vi si costruì attorno. Sʼiniziò col Maggiolino, la cui storia in pratica è arrivata fino a noi. Oggi Wolfsburg conta 125 mila abitanti e. A due passi dal vecchio confine con la Germania Est, a Wolfsburg pare non ci sia niente se non la fabbrica e le guide turistiche tedesche sconsigliano di visitarla. Nel 2003, per darle un tono di vivacità, la ribattezzarono “” per qualche settimana, in omaggio alla Golf che si costruiva in città.

Ufficio stampa

Insomma una città da paura, proprio come il “grande lupo cattivo” delle fiabe, eppure da lì è giunta una di quelle notizie che fanno sorridere a denti larghi, ma solo alcuni: visti i

20 miliardi di euro di utile operativo

dividendo di 7,50 euro per azione ordinaria e 7,56 euro per azione privilegiata

Arrabbiatissimi i lavoratori

Daniela Cavallo

Vacche magre e lupi sazi!

, il CdA e il Consiglio di Sorveglianza Volkswagen propongono un. Però! “Grazie a una valida gestione della crisi, siamo solidi dal punto di vista finanziario e abbiamo rafforzato la nostra resilienza (sempre lei!)”, recita la nota aziendale., guidati da, cui è stato paventato dallʼamministratore delegato Diess un taglio di 30.000 posti di lavoro! E pensare che fino al 2020 Volkswagen elargiva un premio produttività di quasi 5.000 euro a ogni dipendente.