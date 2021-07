Lʼanno della pandemia globale ha suscitato la voglia di bicicletta in tutta Europa . Tante le motivazioni ‒ psicologiche, sociologiche, ambientali, economiche ‒ che hanno spinto i cittadini verso le due ruote, con le e-bike a primeggiare nelle scelte dʼacquisto. Certo anche gli incentivi pubblici hanno inciso, ma alla fine nel 2020 sono state vendute oltre due milioni di bici in Italia e oltre 22 milioni in Europa e Regno Unito .

Un vero e proprio boom. Se in Italia lʼincremento delle bici vendute è stato del 17% sul 2019, nel Vecchio Continente si registra il massimo storico degli ultimi 20 anni e un giro dʼaffari pari a 18,3 miliardi di euro, in crescita del 40% rispetto al 2019! E nei dati emersi dal rapporto CONEBI 2021 (Confederazione Europea dell’Industria Bici, e-Bike, Componenti ed Accessori), cui partecipa Confindustria Ancma per lʼItalia, si evince anche unʼoccupazione di settore cresciuta del 30%. Inoltre il settore relativo ai componenti e agli accessori è pari a 3 miliardi di euro, destinati a diventare presto 6 miliardi.

Sono numeri favolosi, che meritano unʼattenta considerazione da parte delle autorità politiche, chiamate a incentivare la nuova mobilità ecosostenibile dei pedali (anche assistiti). Per lʼEuropa la notizia è buona anche dal punto di vista economico, perché lʼ80% delle e-bike vendute in UE e Regno Unito ‒ 3,6 milioni di 4,5 milioni ‒ sono di produzione europea. Le oltre 1.000 imprese del settore danno lavoro a 155.000 addetti e attivano un ciclo virtuoso che coinvolge anche la logistica, il cicloturismo, il bike-sharing, per 850.000 posti di lavoro. Si stima che per ogni 1.000 bici prodotte ogni anno in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro, e per ogni 1.000 e-Bike da sei a nove posti di lavoro.

Quanto alle e-bike, “stanno diventando rapidamente la scelta preferita dei consumatori ‒ spiega Manuel Marsilio, Direttore Generale CONEBI ‒. I cittadini europei stanno valutando opzioni di mobilità elettrica più ecologiche e questo ha portato le e-bike a registrare un incredibile aumento delle vendite del 52% in termini di valore. Il mercato nel 2020 è balzato a 10,6 miliardi di euro”.