Bianchi T-Tronik Performer, la e-MTB da sogno

Dalle crisi nascono nuove opportunità, lʼemergenza ci dà occasioni che, in precedenza, avevamo lasciato correre se non snobbato. Le abbiamo sentite spesso queste frasi nei mesi dellʼ emergenza sanitaria , e con quante ragioni scoprendo che lo smart working o la didattica a distanza aprivano effettivamente nuovi scenari. E con loro la mobilità ecosostenibile delle bici elettriche .

Per la gamma Bianchi Lif-E di ebike quasi una profezia quella lanciata nel 2019. Una visione che fondava la nuova era della mobilità su tre pilastri: sostenibilità, benessere, innovazione. Diciamo la verità, lʼemergenza covid ha sgombrato il campo delle indecisioni che abbiamo avuto per anni sulla convenienza o meno di muoverci non con lʼauto, ma con le ebike o altri mezzi alternativi e molti dei quali elettrici. Quando si parla di distanziamento sociale e di abitacoli degli autoveicoli da non affollare (ricordiamo che ancora vale la regola di “non più di due”), allora la bicicletta elettrica è perfetta.

La gamma Bianchi Lif-E conta 17 bici a pedalata assistita, suddivise nelle gamme T-Tronik e e-Spillo. La prima riguarda il segmento delle e-MTB, ovvero le mountain bike, le seconde i modelli più cittadini. Per la ripartenza post-covid, Bianchi ha così lanciato la promozione “Bianchi Raddoppia” legata allʼacquisto del modello T-Tronik Performer, il top di gamma delle e-MTB. Fino al 31 agosto (e a esaurimento scorte), la Casa offre 500 euro di sconto sul prezzo di listino, raddoppiando il “bonus mobilità” di 500 euro previsto dal Decreto Rilancio, scendendo così da 6.190 a 5.190 euro.

Se oggi anche i grandi costruttori si gettano dʼimpulso nella produzione di ebike, significa che le prospettive di business ci sono e che lo scenario della mobilità è cambiato, radicalmente. “Siamo convinti – spiega Fabrizio Scalzotto, CEO di Bianchi – che la bike economy possa svolgere un ruolo fondamentale in questa fase di ripresa e Bianchi vuole essere protagonista di un momento di cambiamenti profondi. Il progetto Lif-E mette al centro la persona con lʼobiettivo di migliorare lo stile di vita, rendendolo più sostenibile, in particolare a vantaggio dellʼambiente”.