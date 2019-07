Bianchi Lif-E, le nuove e-MTB e City-Trekking

Turismo consapevole, percorsi in serenità, libertà. Uno scenario in cui le biciclette elettriche ‒ le e-bike come ormai siamo abituati a chiamarle ‒ si muovono a loro agio. Per Bianchi le biciclette a pedalata assistita sono diventate una filosofia di vita, dalla quale è nata la nuova generazione di modelli Lif-E . Diciasette nuove e-bike che appartengono alle gamme T-Tronik e e-Spillo .

La gamma T-Tronik appartiene al segmento in gran spolvero delle e-MTB, ovvero le mountain bike a pedalata assistita. Sono tre i nuovi modelli: Performer, Rebel, Sport. La prima è un poʼ la e-MTB simbolo di Bianchi, costruita con telaio interamente in carbonio e dotata di una batteria da 630 Wh, che alimenta il motore Shimano Steps E8000. Tre le modalità di assistenza elettrica e autonomia di marcia che si protrae per lʼintera giornata. La Rebel è invece la compagna giusta per gli appassionati di trial, capace di affrontare ogni ostacolo e dotata di telaio in alluminio. Per i neofiti dellʼe-MTB cʼè invece la T-Tronik Sport, dotata di una nuova motor unit Bianchi con 5 differenti livelli di potenza.