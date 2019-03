19 marzo 2019 07:55 Bentley Bentayga Speed, performance e bellezza Per la prima volta Alcantara firma gli interni di una Bentley

Ultimi fuochi dal Salone di Ginevra e non potevamo che chiudere in bellezza. Quella della Bentley Bentayga Speed, il Suv più veloce del mondo come indicano le note ufficiali della Casa, ma soprattutto il prestigio e la qualità manifatturiera che rendono unici tutti i modelli del brand inglese. Lo vediamo in queste immagini dal salone e su strada, forte del possente motore V12 6.0 da 635 cavalli.

Le credenziali dinamiche del super Suv Bentley fanno impressione. Oltre alla potenza espressa dal motore 12 cilindri, sono i 900 Nm di coppia massima a risultare incredibili per un Suv della produzione di serie. Ne consegue unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 3,9 secondi, mentre la velocità di punta tocca i 306 km/h. Considerata la stazza, lʼassetto e la stessa personalità del maestoso Bentayga Speed, sono numeri straordinari. E non va dimenticato che il Suv inglese ha pure la trazione integrale, con il bloccaggio elettronico del differenziale e 8 modalità di marcia a disposizione.

Le minigonne laterali in tinta di carrozzeria, i grandi ed esclusivi cerchi da 22 pollici in tre distinte finiture e il grande spoiler posteriore si fanno notare sul veicolo, che vanta anche la qualità dei freni in carboceramica. Per gli interni di Bentayga Speed vanno segnalati i lussuosi rivestimenti Alcantara ed è la prima volta che lʼazienda italiana firma quelli di una Bentley. Una finitura originale e bellissima, che impreziosisce le parti laterali, il volante, il cuscino poggiatesta e lo schienale, il cruscotto, fino alla parte centrale dei sedili, dove si trovano le cuciture a contrasto che si estendono a rombi sulle imbottiture.