Auto, prorogati i tempi per le immatricolazioni con ecobonus: ecco cosa cambia

La proroga

180 a 270 giorni

non preveda spese

- Nelle procedure per l'erogazione dei bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise, vengono estesi dai termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto. "Abbiamo dato seguito a un'esigenza sollevata da più parti", spiega il ministro Giorgetti (Lega), che sottolinea come la norma "".

I motivi

carenza

- La proroga d'urgenza è dovuta alla "situazione oggettiva didi alcune componenti". In base alla nuova norma, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo, nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice dell'auto, sono fissati appunto in 270 giorni (nove mesi).

L'altro decreto

sicurezza

sviluppo delle infrastrutture

- Oltre alla nuova norma sulle immatricolazioni con ecobonus, è stato contestualmente approvato in Cdm anche il decreto legge con disposizioni urgenti per lae lo, dei trasporti e della mobilità sostenibile.