Auto elettriche a prezzi fissi (dellʼenergia) e il car sharing diventa pop

Addirittura sono state azzerate e in più lʼIVA è stata ridotta al 5%! Lʼingiustizia del precedente decreto che avevadalle accise ridotte (unico carburante) è stata sanata ora dal nuovo decreto legge che “introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”. Gli sconti alla pompa saranno in vigore fino allʼ8 luglio.

Dal Web

Prezzo fisso, mi ci ficco!

il successo dellʼauto elettrica passa per una ricarica facile e veloce, e magari anche a prezzi fissi

Prezzi fissi per kilowattora in tutta la rete di ricarica

‒ Un vecchio slogan pubblicitario diceva che “il metano ti dà una mano”, ma lʼelettricità non vuol essere da meno nel dare il suo contributo agli automobilisti. Che ancora nutrono, sullʼauto elettrica, qualche scetticismo e lʼaumento dei prezzi dellʼenergia di certo non aiuta. La verità è che. Ecco allora che il Gruppo Volkswagen ha deciso uniformare le tariffe di ricarica alle colonnine pubbliche per i suoi marchi Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra.(oltre 310.000 in Europa) e non la varietà di prezzi da gestore a gestore e da colonnina a colonnina.

Ufficio stampa

Non è finita! Per dare slancio alla mobilità elettrica,

Volkswagen introdurrà a metà 2022 la funzione “Plug&Charge”

basta inserire la spina e la presa riconosce lʼauto e il proprietario per i pagamenti

nuovo brand Elli

Ionity

. Basta un aggiornamento software e tutte le auto elettriche della piattaforma MEB possono ricaricarsi con la massima facilità:. A usufruire del servizio saranno i clienti We Charge (Volkswagen), Powerpass (Skoda), Easy Charging (Seat/Cupra) e il, oltre alle stazioni di ricarica rapida

Leggi Anche Dalla prima Peugeot del 1892 al futuro elettrico afflitto dalla Sindrome di Nokia

Pop Sharing

Car2go

Mercedes per le Smart

BMW

Drive Now

MINI

Share Now

Stellantis

Share Now

‒ Cʼera una volta, il primo car sharing e lo inventò. Gli eterni rivali diincassarono il colpo e reagirono con, il car sharing dellee dei modelli più piccoli BMW. Lo sharing si è poi diffuso, ha coinvolto tante imprese e tutte le tipologie di veicoli, ma poi è arrivata la pandemia. Tutti fermi, chiusi in casa e smart working! Settore in declino e la grande idea di Mercedes e BMW di unire gli sforzi, dando vita a. Non è bastato a salvare il business, evidentemente, così il gruppoha annunciato questa settimana l’acquisizione di

Ufficio stampa

Il car sharing diventa così più popolare e accessibile, meno premium

ciao ciao, con le mani, con i piedi…

. E anche gli attori della partita, che si gioca a livello globale, sono sempre più marchi auto generalisti e non “luxury”. Ma resisteranno le cars allʼondata di monopattini, scooter, biciclette e chissà quali altri veicoli in condivisione? Il timore è che il pesce grande mangi il pesce piccolo, che questi ne mangi uno ancora più piccolo e così via fino a quando un pesciolino ne inghiotte un altro con tanto di virus… e allora

Chi siete, dove andate?

Un fiorino!

Non ci resta che piangere

Benigni e Troisi

Renault avrebbe deciso di privarsi di AvtoVaz

Un rublo!

Ritorno al passato!

‒ Hai passato il confine? Paga! ””, chiedeva il gabelliere di “” a. Oggi che in Europa sembra calata di nuovo la cortina di ferro, andare di qua e di là dalla frontiera costa e, visto lʼandazzo,(il costruttore russo delle Lada), cedendo la maggioranza ‒ il 68% ‒ allʼente statale russo di ricerca automobilistica Nami. Se le cose poi dovessero riaggiustarsi, nel giro di 5/6 anni Renault potrebbe riacquistare AvtoVaz. Il prezzo della cessione del 68% allo Stato russo?Chissà al cambio col fiorino del film quanto fa…

Dal Web