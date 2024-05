In questo modo, grazie anche alla varietà dei propri brand, il Gruppo Volkswagen si assume una più grande responsabilità sociale rivolta alla mobilità sostenibile e conveniente. Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha approfondito questo argomento: “generazioni di persone associano i brand del Gruppo Volkswagen alla loro prima auto e alla mobilità a prezzi accessibili. Come gruppo con brand forti, ancora oggi continuiamo ad assumerci questa responsabilità sociale. Ecco perché sono molto contento che stiamo lanciando un progetto orientato al futuro sulla mobilità elettrica entry-level "dall'Europa, per l'Europa". Così facendo uniamo un chiaro impegno nei confronti dell'Europa come area industriale, una politica industriale europea e, in ultima analisi, agiamo nell'interesse dei clienti europei”. Thomas Schäfer, CEO Volkswagen e Responsabile del gruppo di brand Core, ha fatto una promessa: “il futuro è elettrico. Affinché l'e-mobility si diffonda, c’è bisogno di veicoli attraenti, soprattutto nel segmento entry-level. La nostra promessa è: mobilità elettrica per tutti, e nel gruppo di brand Core la manteniamo. A dispetto del prezzo vantaggioso, le nostre auto elettriche definiranno standard nel segmento entry-level in termini di tecnologia, design, qualità e customer experience. Un compito che è diventato più impegnativo visto l'aumento dei costi dell'energia, dei materiali e delle materie prime. Una cosa è chiara: la mobilità elettrica "dall'Europa, per l'Europa" può avere successo solo con il sostegno politico e in un contesto competitivo".