Auguri Boxster! Porsche vara la versione 25° Anniversario

Porsche celebra il 25° anniversario della gamma Boxster e annuncia una edizione speciale della sua roadster entry level. Sarà prodotta in serie limitata a 1.250 esemplari e si basa sullʼattuale modello 718 Boxster GTS, quello con motore 6 cilindri boxer aspirato 4.0 da 400 CV di potenza .

Una versione celebrativa, quindi dotata di finiture esclusive, e al tempo stesso esuberante dal punto di vista delle performance, visto che raggiunge i 293 km/h di velocità massima. Il cliente potrà abbinare al 6 cilindri boxer sia il cambio manuale a 6 marce sia lʼautomatico a doppia frizione e 7 rapporti, e in questʼultimo caso con il pacchetto Sport Chrono di serie, la Boxster 25° Anniversario accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi secchi! Fra le dotazioni di questa limited edition ci sono le sospensioni sportive con regolazione elettronica degli ammortizzatori e il sistema di ripartizione della coppia (Porsche Torque Vectoring), con differenziale meccanico autobloccante.

Dal punto di vista estetico, la Boxster in edizione speciale recupera dei tratti retrò propri dei primi modelli del 1996. Le tonalità di carrozzeria sono tre e tutte metallizzate: Argento GT, Nero Jet e Bianco Carrara, ma la caratteristica distintiva sta nelle finiture color Neodimio, un particolare tipo di marrone dai riflessi simile al rame che Porsche ha voluto usare per il sotto-paraurti anteriore, le prese dʼaria laterali a lamella singola, le scritte e i cerchi in lega bi-tono da 20 pollici.

Esclusivi anche gli interni, che prevedono il volante sportivo multifunzione, i sedili sportivi regolabili elettricamente a 14 vie e i rivestimenti in pelle bordeaux, ben abbinati alla capote in tessuto rosso, che in rilievo riporta la scritta “Boxster 25”. La nuova Porsche Boxster 25° Anniversario può essere già ordinata e sarà disponibile nelle concessionarie italiane da aprile 2021 al prezzo di 98.272 euro.

