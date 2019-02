Audi svolta sullʼibrido plug-in con Q5, A6, A7 e A8

Dopo le motorizzazioni “mild-hybrid”, Audi dà unʼulteriore accelerata al suo programma ibrido con le versioni plug-in per 4 modelli di fascia alta: il Suv Q5, le berline A6 e A8 e la coupé 4 porte A7 Sportback . Vedremo queste vetture al Salone di Ginevra. Per Audi è un altro passo avanti nell’elettrificazione della gamma, che già prevede fra lʼaltro alcuni modelli e-tron al 100% elettrici.

Le nuove vetture PHEV della Casa dei quattro anelli (plug-in hybrid electric vehicle) sono ricaricabili. Cioè le batterie agli ioni di litio riescono in circa due ore (con colonnine da 7,2 kW) a ricaricarsi del tutto per alimentare il motore elettrico che affianca il motore termico, nel caso Audi i TFSI turbo benzina a iniezione diretta. Volendo possono marciare in modalità solo elettrica, ma lʼautonomia è limitata a 40 km circa e fino alla velocità di 160 km/h. Tra le qualità delle Audi ibride plug-in cʼè lʼefficace sistema di frenata rigenerativa, che permette di recuperare fino a 80 kW di potenza, allungando lʼautonomia di marcia in modalità elettrica e a emissioni zero.