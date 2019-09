Audi stupisce col 4x4 elettrico e la RS 7 Sportback

Molto ampia la presenza Audi alla 68° edizione del Salone di Francoforte . E se lʼelettrico va per la maggiore, Audi decide bene di andare oltre e svelare un prototipo di fuoristrada 4x4 a trazione elettrica che è un inno al futuro: il concept AI:Trail si avvale infatti dellʼintelligenza artificiale per gestire la dinamica di marcia su qualsiasi tipo di terreno, con una precisione millimetrica su ciascuna ruota.

Audi AI:Trail è un concept off-road elettrico a guida autonoma di Livello 4 . Oggi i modelli più evoluti sul mercato sono allo stadio 2 (in una scala da 1 a 5), ciò che significa che il prototipo dei quattro anelli riesce a fare “quasi” tutto da solo. E un poʼ il design futuristico lo dimostra, con sembianze che rimandano ai rover lunari che si muovono radiocomandati e con sensori intelligenti. I 4 motori elettrici sviluppano 435 CV e 1.000 Nm di coppia, garantendo unʼautonomia di marcia di 500 km . Un progetto ecosostenibile che si affida per i rivestimenti interni allʼAlcantara.

Bellissima e sportivissima è unʼaltra grande novità Audi allo IAA di Francoforte: la nuova RS 7 Sportback. Si tratta di una granturismo 5 porte e 5 posti a trazione ibrida, che monta un motore V8 4.0 turbo benzina da 600 CV e 800 Nm di coppia e gli affianca un motore elettrico a 48 Volt. Una soluzione mild-hybrid che però spunta prestazioni straordinarie: da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e velocità massima di 305 km/h! Inoltre lʼ8 cilindri impiega la tecnologia “cylinder on demand”, che dimezza a 4 lʼuso dei cilindri quando le condizioni di marcia non richiedono elevate potenze.