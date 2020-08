Audi SQ7 e SQ8 TFSI, Super Suv high performance

I due Suv high performance e d’alta gamma portano Audi nellʼOlimpo della categoria. Quasi impossibile la concorrenza, se un cliente speciale come Andrea Dovizioso sceglie questi Suv per i suoi “spostamenti” con le quattro ruote (per lʼesattezza lʼAudi RSQ8). A dispetto della mole e della stazza, le prestazioni di SQ7 e SQ8 sono da supercar sportive: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e ripresa da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi! Eppure non è soltanto una questione di performance, perché dietro al progetto cʼè anche lʼefficienza delle tecnologie Audi, come la “cylinder on demand” che dimezza da 8 a 4 lʼuso dei cilindri ai bassi regimi.

Il tutto è massimizzato poi dal cambio automatico tiptronic a 8 rapporti e dalla instancabile trazione integrale quattro permanente, due must per i quattro anelli. Di serie cʼè anche il sistema di stabilizzazione antirollio attiva e il differenziale sportivo, mentre optional sono i freni in carboceramica. Quanto alle ruote posteriori sterzanti, queste agiscono in controfase fino a 5 gradi rispetto alle anteriori e fino ai 60 km/h, per tornare in fase oltre questa soglia di velocità. Ben 7 i programmi di marcia attivabili dal guidatore: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad e individual.

Quanto a design, Audi TFSI SQ7 e SQ8 si caratterizzano per i pacchetti dal look total black e per quello stile carbonio, ma sono tante le possibilità di personalizzazione. I cerchi in lega standard sono da 21 pollici. Interni di tipo sportivo e rivestimenti in Alcantara o, a richiesta, pelle Valcona, mentre il clima a 4 zone è standard. Spicca la nuova piattaforma d’infotainment MIB 3, che porta dentro lʼauto la stessa intuitività degli smartphone di ultima generazione e risponde ai comandi “Hey Audi” e “Alexa”. A gestire tutto è l’Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici, di serie.

Quanto a elettronica di sicurezza, il pacchetto Innovative Assistant porta i due super Suv Audi allʼapice per comportamenti dinamici predittivi e manovre in autonomia. È il caso dellʼassistente di parcheggio che svolge tutte le manovre in completa autonomia. Le nuove Audi SQ7 TFSI e SQ8 TFSI arrivano nelle concessionarie italiane a ottobre, i prezzi partono da 104.200 e 112.000 euro.