Audi RS 6, i 20 anni di una famiglia super esuberante

Per dettare legge nellʼambito del segmento high performance, sebbene di nicchia, Audi ha subito fornito i modelli RS 6 di

motori biturbo, trazione integrale quattro con assetto Dynamic Ride Control

V8 4.0 biturbo da 600 CV con tecnologia mild-hybrid

e altri contenuti tecnici di spessore. Per soddisfare ogni esigenza, la firma RS è stata apposta tanto sulla Audi A6 berlina che sulla wagon Avant, mai così esuberante. Questʼultima oggi monta il. Ma già la prima Audi RS 6 del 2002 era da primato, montava il V8 4.2 biturbo da 450 CV. Nessuna Audi dellʼepoca era tanto potente.

Il mondo del motorsport entra appieno nello sviluppo delle Audi RS

Nel 2008 la Audi RS 6 versione C6 godeva dell’esplosivo V10 di cilindrata 5.0

. Il campionato mondiale Endurance, con le 13 vittorie a Le Mans, ma anche il Campionato Tedesco Turismo (DTM) hanno dato il loro contributo a questa gamma. Lʼevoluzione porta poi allʼadozione del motore a 10 cilindri., che riusciva a erogare una potenza massima di 580 CV e una coppia di 650 Nm fin dai 1.500 giri/minuto! Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avveniva in 4,5 secondi e la velocità superava i 300 orari, tenuta a bada da possenti dischi freno in carboceramica.

Il ritorno al V8 avviene nel 2013

cambio tiptronic a 8 rapporti

, con la cubatura che scende a 4 litri ma le prestazioni aumentano. Ci sono 700 Nm di coppia e il nuovo, che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi! Il peso alleggerito di 120 kg e la nuova tecnologia “cylinder on demand” consentono di ridurre i consumi di un buon 30%. Nella terza generazione debuttano anche le sospensioni pneumatiche adattive, mentre il motore V8 4.0 biturbo viene affinato fino a fargli erogare 605 CV di potenza!

Oggi la Audi RS 6 Avant C8 ha lʼalimentazione mild hybrid a 48V

, lo sterzo integrale e le ruote posteriori sterzanti. Il V8 4.0 permette lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi! Siamo in presenza di una Formula 1, solo in abiti compassati e funzionali come si addice a una grande wagon. Lʼassetto rialzato di 80 mm rispetto allʼAudi A6 e i grandi cerchi da 22 pollici danno poi personalità al modello principe della sportività dei quattro anelli.