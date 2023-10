Audi RS 6 Avant Performance: se la guidi ti senti fortunato

Il politico e oratore greco sosteneva che "ciò che si lascia non è ciò che è inciso nei monumenti di pietra, ma ciò che è intessuto nelle vite degli altri". Non è facile lasciare qualcosa di bello nella vita degli altri, ma in questo caso, la RS 6 Avant Peformance ci è riuscita alla grande.

Fuori e dentro: i particolari della Performance Senza dubbio si lascia riconoscere, o meglio, si lascia guardare. Sì, perchè come tutte le RS indossa "delle vesti" molto ricercate, ma questa è la Performance, che è un po' come dire a una modella di indossare un abito ancora più esclusivo in termini di stile e valore. Carbonio nei dettagli e in alcune componenti esterne e interne, griglia imponente, profilo slanciato, muscoloso, aggressivo, con a vista i grandi dischi dei freni in ceramica e le altrettanto grandi pinze. Piccola parentesi sull'impianto frenante: davanti i dischi sono della misura da 440 mm e dietro da 370 mm e vengono "stretti" da pinze (di colore grigio, rosso o blu) con 10 pistoncini (l'impianto frenante della RS 6 Avant Performance concede un risparmio di ben 34 chili sul peso totale della station wagon tedesca). Al posteriore si nota e si sente (che musica ragazzi!) l’impianto di scarico RS, che regala una voce pazzesca al motore biturbo. Dal punto di vista stilistico, Audi RS 6 Avant Performance aggiunge due nuove colorazioni alla gamma che già ne prevede 16 sulla versione standard: si tratta del Blu Ascari e del Rugiada Opaco.

Ufficio stampa Audi

Quando si entra in abitacolo ci si rende conto della cura maniacale nella scelta dei materiali e nel loro accostamento, ma anche nelle rifiniture, nella scelta dei colori e nell'assemblaggio finale. A proposito di colori: all’interno, al grigio e al rosso RS si aggiunge il blu che impreziosisce con cuciture a contrasto diversi elementi, dai ricami sui poggiatesta alle impunture della plancia. L'atmosfera non può che essere sportiva, ma ad esempio la scelta della microfibra Dinamica regala alla RS 6 Avant un tocco di sobria eleganza. Davanti agli occhi del guidatore c'è il virtual cockpit da 12,3", ma si tratta di un "piccolo elemento" se lo inseriamo nella totalità di questo abitacolo, comodo quanto un salotto! Pensate, Audi prevede di serie il sistema di comando MMI touch response con feedback aptico, un impianto audio di alta qualità della B&O e tanta tanta tecnologia e sicurezza, senza togliere spazio al bagagliaio che può avere una capacità massima di 1.658 litri.

Ufficio stampa Audi

Sua Maestà Biturbo V8 Siamo arrivati al cuore della RS 6 Avant Performance e qui non possiamo fare a meno di far parlare i numeri. Sotto al cofano imponente, la station wagon di Ingolstadt monta un propulsore 4.0 Biturbo V8 che in questa occasione viene dotato di 30 CV e 50 Nm di coppia in più. Detto ciò, la potenza massima arriva a 630 CV e la coppia a 850 Nm, valori straordinari che consentono alla Performance di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi (0.2 secondi in meno della normale RS), e di raggiungere la velocità massima di 305 km/h (limitata elettronicamente). Aggiungiamo che la Performance viene arricchita con soluzioni tecniche davvero interessanti. Per esempio, se si vuole qualcosa in più di quanto offerto dalle collaudate sospensioni pneumatiche di serie, si può scegliere il sistema Dynamic Ride Control che attraverso un sistema a croce e molle elicoidali collega il pneumatico anteriore sinistro con quello posteriore destro e il pneumatico anteriore destro con quello posteriore sinistro, soluzione che permette di ottimizzare la distribuzione dei pesi per contenere il più possibile il rollio e il beccheggio.

Ufficio stampa Audi

Le nostre sensazioni di guida Questa Audi RS 6 Avant è generosa e speciale come un cuore pulsante che anima la vita quotidiana e allo stesso tempo è forte, impattante, brutale come un pugno sferrato al massimo delle forze. Cuore e pugno, proprio così e mentre la guidi ti senti un vero supereroe della velocità, perchè sei preso da sentimenti di pura passione e devozione all'adrenalina che la RS 6 Avant Performance trasmette, ma sei anche prepotentemente consapevole della potenza che lei ti regala, come se fossi il prescelto per gestire un dono unico al mondo. Cuore e pugno su ogni tipo di strada, non importa che tu la stia guidando sul dritto o sul misto, lei riesce a essere incredibilmente agile (nonostante le dimensioni e il peso), resta incollata alla strada, gira in modo rapido e preciso grazie anche alle ruote sterzanti posteriori, ti lascia aprire lo sterzo velocemente e come se viaggiassi a cavallo di un proiettile vieni sparato forte come una fucilata verso la prossima curva...senza il minimo stress da parte sua...la RS 6 Avant Performance resterebbe sempre in moto e terrebbe sempre questi regimi, tra lo stridio delle gomme e il rombo amplificato del biturbo che assomiglia a una fanfara che sprona e incita i guerrieri all'assalto. Probabilmente vi sareste aspettato un resoconto della nostra esperienza di guida un po' più tecnico, ma diamine, nella vita ormai dedichiamo sempre più spazio alle fredde analisi piene di formule, numeri e inglesismi e sopprimiamo sempre di più quello che, come diceva Pericle, resta intessuto dentro di noi, nella nostra vita. L'Audi RS 6 Avant Performance ti entra dentro, è un'auto emozionale, per questo abbiamo deciso di raccontarvela con il cuore. E' un'auto che se la guidi ti fa sentire fortunato e certo, siamo d'accordo con voi, lo saranno ancor di più coloro che potranno spendere i 149.000 euro per metterla nel proprio garage (ma si sale di prezzo se si butta l'occhio alla lista degli optional), ma chissene frega...la fuga d'amore con la RS 6 Avant Performance noi l'abbiamo fatta e non la dimenticheremo mai più!