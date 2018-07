Audi Q8, la premiere italiana in Costa Smeralda

Più che un semplice marchio premium, Audi è un attore globale che sta avanzando verso nuove frontiere della mobilità. Pochi giorni fa ha siglato unʼintesa col gruppo Hyundai per lo sviluppo di batterie fuel cell, quelle che servono per la trazione a idrogeno per intenderci. Nel frattempo promuove i suoi modelli “mild hybrid”, come il nuovo Suv al top di gamma, lʼinedito Q8.