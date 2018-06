Audi Q8, il capitolo nuovo della storia Crossover

Ecco le prime immagini di Audi Q8 , uno dei modelli più attesi dellʼanno, che nellʼagenda della Casa tedesca prevede la produzione di serie già dal prossimo autunno. È un crossover inedito e il primo Suv/Coupé della marca di Ingolstadt , versatile e funzionale come un Suv premium ed elegante e dinamico come una coupé 4 porte.

Audi Q8 rappresenta il nuovo volto della famiglia Q , ne ammoderna il design e si pone al vertice della gamma. Il look muscoloso, con grandi passaruota e cerchi fino a 22 pollici, si camuffa però bene nella dinamicità delle linee, che si pronunciano per ben 4,99 metri. Il bagagliaio vanta una capacità di ben 605 litri, incrementabile a 1.755 abbattendo gli schienali , e lʼapertura del portellone è elettrica. Grazie alla generosa altezza da terra (fino a 254 mm, ma sono tre gli assetti a scelta), agli sbalzi ridotti e al sistema di assistenza alla discesa, il nuovo crossover Audi affronta lo sterrato con la stessa disinvoltura dellʼasfalto. Gli ammortizzatori regolabili sono di serie , ma a richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche ad assetto variabile, che consentono di variare l’altezza da terra fino a 90 millimetri.

Immancabile la trazione integrale permanente, che su Audi Q8 è standard ed è accompagnata dal differenziale centrale meccanico. Il rapporto di trasmissione del servosterzo progressivo (di serie) diviene sempre più diretto con l’aumentare dell’angolo di sterzata. A richiesta, Audi offre lo sterzo integrale, in grado di sterzare le ruote posteriori in senso opposto alle anteriori e fino a un massimo di 5 gradi. Lʼabbiamo visto già sulla nuova A6 Avant, anchʼessa novità dellʼautunno Audi. E come la grande SW, anche su Q8 i motori sono particolarmente efficienti, grazie alla tecnologia mild-hybrid che ammette la marcia per inerzia (a motore spento).