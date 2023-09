Audi Q6 e-tron: sono stati svelati gli interni

I segni caratteristici dell’abitacolo

Davanti al guidatore la plancia ha un aspetto integrativo e pare che i designer abbiano idealmente tracciato una linea capace di abbracciare l’abitacolo da una parte all’altra e sopra e sotto di essa hanno distribuito in modo ordinato tutti gli elementi che creano quella che assomiglia a una vera e propria plancia di comando. In generale gli interni sono stati impreziositi con superfici morbide, che generano un atmosfera soft e che richiamano al comfort, ma ci sono anche delle zone con piani black, scelti per rendere i comandi più chiari e visibili. Un esempio viene offerto dall’area della maniglia della portiera lato guida, dove un pannello con questo stile ordina i pulsanti per regolare gli specchietti, le funzioni dei sedili, le luci e la visibilità. Questa soluzione ha permesso di tenere libero lo spazio sulla sinistra della plancia, tra volante e portiera, che invece ospita un cassettino per riporre piccoli oggetti. Il volante (a due o tre razze a seconda dell’allestimento) è molto simile a quello della Q4 e-tron, mentre le bocchette di ventilazione sono più sottili per enfatizzare lo sviluppo orizzontale e dinamico del nuovo design della plancia. L’abitacolo della Q6 e-tron resta molto attento al tema della sostenibilità, unendo a scelte classiche (tipo legno e alluminio spazzolato per le finiture, pelle Nappa o microfibra per i rivestimenti) nuovi materiali riciclati e riciclabili, ad esempio i tappetini sono in Econyl, materiale prodotto grazie al riciclaggio di elementi come vecchie reti da pesca, tappeti e rifiuti industriali.