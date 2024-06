La variante Audi Q6 e-tron performance è caratterizzata dalla trazione posteriore e da un’efficienza ancora più elevata rispetto ai powertrain già a listino. Si avvale di un singolo motore elettrico: più precisamente si tratta di un’unità PSM (sincrona a magneti permanenti) collocata in corrispondenza dell’assale posteriore e in grado di erogare una potenza massima di 326 CV. In termini di prestazioni, la Q6 e-tron Perfomance scatta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi a fronte di consumi d’energia di 16,5 – 19,1 kWh/100 km nel ciclo combinato WLTP (dato dichiarato da Audi). Il costruttore tedesco ha inoltre ufficializzato un'autonomia massima capace di raggiunge anche i 641 chilometri WLTP. Complice la tensione a 800 Volt, è possibile ricaricare sino a 260 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC.