Audi Q4 e-tron 2024: tutte le novità

Gli interventi sulla batteria Arrivata sul mercato nel 2021, l'Audi Q4 e-tron giunge alla sua terza "rivisitazione". Questa volta sotto la "lente d'ingrandimento" è finita la batteria. Lavorare sul pacco batteria significa regalare una nuova potenza, efficienza e autonomia. Nella fattispecie, la batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali) è stata ottimizzata nella chimica delle celle, operazione che ha consentito un miglioramento della potenza di ricarica in corrente continua. Nella pratica, se si vuole ricaricare la batteria della nuova Audi Q4 e-tron, si impiegheranno meno di 30 minuti (28 minuti secondo quanto dichiarato dalla casa tedesca) per ricaricare la batteria dal 10% all'80%. Non è tutto: i modelli a trazione integrale possono caricarsi fino a 175 kW in corrente continua (DC), migliorando di 40 kW le capacità del modello precedente.

Prestazioni e autonomia Il lavoro svolto da Audi pare abbia migliorato anche le performance e l'autonomia. Se entriamo nel dettaglio, notiamo che la 45 e-tron può percorrere 562 chilometri nel ciclo WLTP (valore dichiarato da Audi), quindi circa 22 chilometri in più rispetto al "vecchio" modello. La sua potenza è ora di 286 CV, valore incrementato di ben 82 CV, utile ad accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, abbassando di quasi 2 secondi il tempo prima impiegato (questa versione si può avere anche con la trazione integrale, mentre sottolineiamo che su tutti i modelli la velocità massima è stata fissata a 180 km/h.). Va ricordato che al vertice della gamma si trova la 55 e-tron, che è stata portata a una potenza di 340 CV (41 CV in più rispetto alla precedente): è ancora più scattante della 45 e-tron, tanto che riesce a coprire l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

