Audi Q3 Sportback, il crossover di stile

Inedita, slanciata, fascinosa, con unʼaura da coupé finora assente nella gamma Suv Audi. Si presenta così la Q3 Sportback , la variante di design più sportiva della famiglia Q3, che ha avuto la sua premiere italiana a Milano nella cornice del Teatro Armani . Un crossover dallo stile originale, per lʼ assetto ribassato di 30 mm rispetto alla normale Q3 e per quei montanti inclinati in stile coupé della coda.

Una silhouette che la fa sembrare più grande, anche se in realtà la Sportback è appena 1,6 cm più lunga della Q3. Da questa, però, prende tutta la funzionalità con il grande bagagliaio che va da 530 a 1.400 litri. Tgcom24 ha provato tra Milano e lʼOltrepò pavese lʼinedito Suv/coupé Audi, che si presenta con due motorizzazioni turbo 2.0 da 150 CV, una benzina e lʼaltra diesel, più il 2.0 TFSI da 230 CV. Abbiamo provato entrambe le versioni da 150 CV, soluzioni buone per unʼottimizzazione dei consumi e delle prestazioni, consapevoli però che due colpi in canna Audi se li è riservati per il 2020: la versione benzina mild-hybrid a 48 Volt e la sportivissima RS Q3 Sportback da 400 CV!

Le nostre però non sono niente male, esprimono la giusta grinta e la diesel anche unʼinvidiabile prontezza, sia in accelerazione che negli input al volante. Lʼasso nella manica della 150 CV TSI benzina è invece lʼefficienza, perché ha la tecnologia “cylinder on demand” che dimezza da quattro a due i cilindri al lavoro quando si marcia a basse andature, e a Milano su rotaie del tram e continui stop-and-go la cosa ha un suo perché. Una tecnologia che vale circa mezzo litro di benzina risparmiato per 100 km e alla lunga qualcosina si risparmia (circa 8 euro su 1.000 chilometri).

La qualità di marcia della Q3 Sportback è eccellente, il merito è dello Sterzo Progressivo, cioè la servoassistenza variabile in base alla velocità, qui di serie mentre su Q3 è optional. E poi cʼè lʼAudi Drive Select, che consente di scegliere come guidare il Suv, anche in modalità offroad. Lʼabitacolo è spazioso e il divanetto posteriore scorre longitudinalmente di 130 mm. Il posto guida è orientato verso il guidatore di ben 10 gradi e di serie cʼè tutto, inclusi i servizi connessi che girano su cloud e lʼassistenza di Amazon Alexa.

A listino Audi Q3 Sportback costa a partire da 41.400 euro per il TDI 150 CV a trazione anteriore. Significa 3.200 euro in più della Q3 in analogo allestimento, ma la presenza dello Sterzo Attivo e altre dotazioni valgono la differenza.