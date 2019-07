Un poʼ Suv, un poʼ coupé 26 luglio 2019 07:20 Audi Q3 Sportback, arriva il crossover sportivo Tanti motivi dʼinteresse sul nuovo modello

Audi sʼinventa un modello nuovo, mischia le carte in tavola e sfodera dal cilindro la Q3 Sportback. È un crossover compatto di quattro metri e mezzo, elegante e sportivo, di bello stile, che esprime dinamismo con le sue linee slanciate. La carrozzeria, infatti, mischia Suv e coupé in un prodotto inedito, lungo appena 16 mm più rispetto ad Audi Q3, ma lʼimpressione ictu oculi è che la Sportback sia molto più lunga.

Merito di un design creativo che, in casa Audi, sovente coinvolge lʼestro degli italiani. Lʼassetto basso è una delle caratteristiche di questo modello, che rispetto alla normale Q3 è ribassato di 30 mm. Se il disegno della coda è originale, con i montanti fortemente inclinati in stile coupé e il grande spoiler posteriore, davanti non ci si è limitati a “copiare” la Q3. Anzi spicca il nuovo disegno cuneiforme dei gruppi ottici anteriori, proposti oltre tutto in tre varianti, con al top di gamma quelli LED Matrix. Generosissimo il bagagliaio, che va da 530 a 1.400 litri di capacità.

La notevole fruibilità degli interni è un altro aspetto distintivo di Audi Q3 Sportback. Lʼabitacolo è spazioso, di qualità, con il divanetto posteriore ‒ separabile in tre moduli ‒ che scorre longitudinalmente di 130 mm. Il posto guida è orientato verso il guidatore di ben 10 gradi e di serie su tutte le versioni cʼè lʼAudi Drive Select con 6 impostazioni di marcia. La dotazione hi-tech di bordo è sontuosa, con la connettività su cloud garantita da Audi Connect e Amazon Alexa. Non solo, ma cʼè anche lʼopzione per integrare nellʼauto una SIM card. Di serie anche lʼAudi Virtual Cockpit da 10,25 pollici e a richiesta quello da 12,3 pollici.