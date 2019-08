Audi Q3 Sportback, il crossover dal volto nuovo

Audi avvia la prevendita di Q3 Sportback , il modello inedito su base Q3 che dà una sforbiciata sportiva alla gamma di Suv del brand dei quattro anelli. In effetti il nuovo crossover Audi esprime un look distintivo, elegante e sportivo al tempo stesso, con linee molto slanciate e un assetto più basso di 30 mm rispetto alla normale Audi Q3.

Lungo 4,5 metri, Audi Q3 Sportback è un crossover compatto e dal design originale, non soltanto per i montanti inclinati in stile coupé della coda, ma anche nella zona anteriore per il particolare disegno cuneiforme dei gruppi ottici. Generoso e funzionale il bagagliaio, che va da un minimo di 530 a un massimo di 1.400 litri di capacità. Due le motorizzazioni al lancio: 2.0 TDI da 150 CV e 2.0 TFSI da 230 CV, con trazione a due o quattro ruote motrici e cambi S tronic a doppia frizione e 7 rapporti. In seguito arriveranno altre versioni, tra cui una mild-hybrid a 48 Volt.