Audi Q3 2025: quando arriva?

Partiamo dalla piattaforma, che sarà la stessa, ovvero la MQB evo, sulla quale nascono anche altri modelli del gruppo Volkswagen, come la VW Tiguan o la Cupra Terramar. La lunghezza della nuova Q3 dovrebbe aggirarsi sui 4,5 metri, lo stile però sarà completamente nuovo, con linee più dinamiche, che ricordano in alcuni dettagli altri modelli della gamma della casa tedesca. A intuito, immaginiamo che potrebbe somigliare alla sorella più grande Q5, con un frontale che dispone di una mascherina più larga e con una trama inedita, mentre la scelta per i fari potrebbe ricadere su quelli sdoppiati già visti sulla nuova Q6 e-tron. Dietro invece lo stampo di famiglia va a ricadere sulle linee della Q4 e-tron, con i fanali collegati tra loro da una striscia a led che attraversa il portellone. In abitacolo la novità potrebbe essere quella del doppio schermo affiancato per cruscotto digitale e sistema multimediale, soluzione adottata anche su A5 e Q5.