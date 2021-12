Audi Q2 35 TFSI, il Suv dalla doppia personalità

Audi Q2 è stato sottoposto al facelift di metà carriera: il risultato è ben evidente. Linee nette e più spigolose che gli conferiscono un carattere decisamente più sportivo. E poi alcuni dettagli che fanno la differenza, fra questi, inclusi nell’esclusivo pacchetto Edition one, logo dei quattro anelli nero sulla calandra e scritta nella stessa tinta sulla carrozzeria.

Sul frontale, che ha subito modifiche significative spiccano i proiettori Matrix LED, anch’essi inclusi nel pacchetto Edition one: sono una novità assoluta per Audi Q2 oltre che un riferimento tecnologico per il segmento.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato. Il design degli interni riprende il linguaggio stilistico degli esterni, ispirato a forme poligonali. Rispecchiano appieno la vena sportiveggiante di questa vettura e lo si evince da alcuni dettagli come sedili sportivi, rivestimenti in pelle con cuciture a contrasto, battitacco illuminato e cruscotto digitale Virtual Cockpit da 12,3 pollici. Il sistema di infotainment MMI navigation plus con MMI touch è comodo e pratico da utilizzare grazie alla rotella centrale attraverso la quale è possibile accedere alle diverse funzioni della vettura.

Se vi piacciono le vetture con il giusto compromesso tra comfort e sportività, Audi Q2 35 TFSI può davvero fare al caso vostro: sotto il cofano dell’esemplare in prova per TGCOM24 c’è il motore turbo benzina 1.500 da 150 CV e 250 Nm di coppia che tradotto significa un propulsore parco nei consumi, equilibrato, ma in grado di regalare anche qualche bella soddisfazione quando si decide di premere un po’ di più sul pedale dell’acceleratore. Degni di nota i consumi, perché ‒ soprattutto sui tratti extraurbani e alle andature costanti ‒ Audi Q2 si rivela per nulla esosa: si arrivano a percorrere, in media, circa 20 Km con un litro di benzina.

Ampia e derivata dai modelli Audi di classe superiore, la dotazione di sicurezza e assistenza alla guida: dall’Adaptive cruise assist al Predictive efficiency assistant, in grado di frenare e accelerare in modo predittivo, anche in assenza di un veicolo che precede.