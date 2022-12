Audi nuove Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback

Rispetto ai modelli precedenti significa un incremento dell’autonomia di marcia che arriva fino a 150 chilometri, per un massimo di percorrenza di 600 km per la versione Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro. Il merito va equamente distribuito fra più fattori, ad esempio incide la miglior aerodinamica, il Cx scende da 0,26 a 0,24 per la Sportback e da 0,28 a 0,27 per la Q8 in configurazione Suv. Ma Audi ha potenziato anche le batterie dei suoi modelli elettrici, ora da 95 kWh sulla 50 e-tron e da 114 kWh sulla 55, vale a dire 24 e 30 kWh in più, rispettivamente, così da elevare le prestazioni e ridurre al contempo le ansie da batteria scarica.

Cresce poi la potenza di ricarica in corrente continua, ora fino a 150 kW per le versioni 50 e-tron e 170 kW per le varianti 55 e-tron, a beneficio dei minori tempi di ricarica. In circa mezzʼora si passa dal 10 allʼ80% di carica, quanto basta per fare fino a 420 chilometri. Sempre favolose le prestazioni, grazie alla coppia massima di 664 Nm su entrambi i powertrain: Audi Q8 50 e-tron quattro 340 CV passa da 0 a 100 km/h in 6 secondi (8 decimi meno del precedente modello) e la 55 e-tron 408 CV in 5,6 secondi. Impeccabili su strada, le nuove elettriche Audi hanno le sospensioni pneumatiche adattive di serie. Su entrambe le versioni la velocità massima è autolimitata a 200 km orari.

Allʼinterno tutti gli allestimenti includono inserti decorativi in legno di frassino, sicomoro o noce chiara, con inserti in alluminio oppure in carbonio. La palette colori si arricchisce delle inedite tonalità Grigio Magnete, Blu Ultra, Rosso Soneira e Marrone Madeira, più 5 nuovi tipi di cerchi in lega da 19 a 22 pollici. Nelle concessionarie italiane le nuove Audi Q8 e-tron arrivano a marzo 2023, con i nuovi allestimenti d’ingresso Business Advanced e S line edition, per un range di prezzi che va da 79.900 a 92.200 euro.

