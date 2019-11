Audi nuove A5 Sportback, A5 Coupé e A5 Cabriolet

Partiamo dalle motorizzazioni, perché anche qui Audi inietta in gamma le soluzioni mild-hybrid a 12 Volt che ottimizzano le performance e lʼefficienza. A essere supportate da una piccola power unit elettrica sono le due motorizzazioni 2.0 TFSI 190 CV turbo benzina e 2.0 TDI 163 CV turbodiesel. Le altre motorizzazioni disponibili sono a gasolio la 3.0 TDI 231 CV quattro tiptronic (non per la A5 Cabrio) e la stessa motorizzazione da 286 CV. Tre le varianti dʼassetto disponibili: standard, sportivo per la versione S line edition, con ammortizzatori regolabili.

Auto belle ed evolute dunque le nuove Audi A5 Sportback, A5 Coupé e A5 Cabriolet, che possono contare sulla capote in tessuto e insonorizzata, che si apre o chiude in 15 secondi anche in movimento, fino alla velocità di 50 km/h. Allʼinterno si fanno apprezzare le nuove funzioni digitali on demand e la connettività Car-to-X. Al centro della plancia orientata verso il guidatore cʼè la nuova centrale di comando con display MMI touch di serie, lʼAudi Connect Navigation & Infotainment plus e lʼimpianto audio Bang & Olufsen. Ben 30 i colori di luce per gli ambienti interni.

Tornando al look, spiccano i nuovi proiettori a LED, di serie su tutte le versioni, mentre optional sono le efficientissime luci al Laser. Quattro gli allestimenti e 12 i colori di carrozzeria, tra cui una nuova tinta di Verde. Nelle concessionarie italiane le nuove Audi A5 arriveranno nel primo trimestre del 2020, ma gli ordini sono già possibili adesso. I prezzi partiranno da 46.800 euro per A5 Sportback e A5 Coupé, da 53.800 euro per lʼaffascinante A5 Cabriolet.